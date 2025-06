Marché des Créateurs Le Hangar Zéro Le Havre 21 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

Marché des Créateurs Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

Marché des créateur·ices aux Jardins Fluviaux !

Ce week-end, le Festival La Bascule vous ouvre les portes d’un univers créatif, engagé et inspirant.

Au Hangar Zéro, retrouvez le Village des alternatives et plongez dans le monde de nos talentueux·ses créateur·ices responsables.

Au programme :

– C. en couleurs (Cathy) céramique artisanale et objets d’art

– O’Petit Bonheur la Chance (Élise) créations en surcyclage

– Rétro Réclam (Betty) trésors vintage et rétro

– C.A. Transform (Carine) mode tendance, éthique et accessible

– Artisans du Monde produits équitables & locaux

– Winsawax (Kadiatha) accessoires, déco & vêtements personnalisés en wax

– Cha-bricole (Roselyne) couture zéro dechet

– Estelle Piffre peintures empreintes de sa vision poétique du monde

– Patricia mystère et surprise autour de créations à découvrir sur place

– Sylvain Amour des couverts transformation de couverts anciens en différents objets

Uniquement samedi :

– Joline Création (Aline) accessoires colorés faits main

– Patricia et sa fille encore une fois, il est impossible de décrire ses créations. Il faut le voir pour le croire.

Uniquement dimanche :

– Le Comptoir du Macramé (Sabrina) fibres naturelles et douceur

– L’Atelier du Carreau (Éric Lefebvre) objets d’art en matériaux recyclés

– ChiméMoon bijoux faits main ornés de pierres naturelles

– Ambiance conviviale, éthique, locale et pleine d’inspiration garantie !

– Venez déambuler au stand des Jardins Fluviaux, samedi et dimanche.

Le samedi de 10h à 20h30, le dimanche de 10h à 18h.

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Marché des Créateurs

Designer market at Jardins Fluviaux!

This weekend, Festival La Bascule opens the doors to a creative, committed and inspiring universe.

At Hangar Zéro, visit the Village des alternatives and dive into the world of our talented, responsible designers.

On the program:

– C. en couleurs (Cathy): hand-crafted ceramics and objets d?art

– O?Petit Bonheur la Chance (Élise): overcycling creations

– Rétro Réclam (Betty): vintage and retro treasures

– C.A. Transform (Carine): trendy, ethical and affordable fashion

– Artisans du Monde: fair-trade & local products

– Winsawax (Kadiatha): accessories, home decor & personalized wax clothing

– Cha-bricole (Roselyne): zero waste sewing

– Estelle Piffre: paintings imbued with her poetic vision of the world

– Patricia: mystery and surprise around creations to be discovered on site

– Sylvain Amour des couverts: transforming antique cutlery into various objects

Saturday only:

– Joline Création (Aline): colorful handmade accessories

– Patricia and her daughter: once again, it’s impossible to describe her creations. You have to see it to believe it.

Sunday only:

– Le Comptoir du Macramé (Sabrina): natural fibers and softness

– L?Atelier du Carreau (Éric Lefebvre): objets d?art in recycled materials

– ChiméMoon: handmade jewelry adorned with natural stones

– A friendly, ethical, local and inspiring atmosphere guaranteed!

– Come and stroll along the Jardins Fluviaux stand, Saturday and Sunday.

Saturday from 10am to 8:30pm, Sunday from 10am to 6pm.

German :

Markt der Schöpferinnen und Schöpfer in den Jardins Fluviaux!

Dieses Wochenende öffnet Ihnen das Festival La Bascule die Türen zu einer kreativen, engagierten und inspirierenden Welt.

Im Hangar Zéro können Sie das Dorf der Alternativen besuchen und in die Welt unserer talentierten und verantwortungsbewussten Designer eintauchen.

Auf dem Programm stehen:

– C. en couleurs (Cathy): handgefertigte Keramik und Kunstobjekte

– O?Petit Bonheur la Chance (Élise): Kreationen aus Surcycling

– Rétro Réclam (Betty): Vintage- und Retro-Schätze

– C.A. Transform (Carine): trendige, ethische und erschwingliche Mode

– Artisans du Monde: fair gehandelte & lokale Produkte

– Winsawax (Kadiatha): Accessoires, Deko & personalisierte Kleidung aus Wax

– Cha-bricole (Roselyne): Null-Abfall-Nähen

– Estelle Piffre: Gemälde, die von ihrer poetischen Weltsicht geprägt sind

– Patricia: Geheimnis und Überraschung rund um die Kreationen, die vor Ort entdeckt werden können

– Sylvain Amour des couverts (Liebe zum Besteck): Verwandlung von altem Besteck in verschiedene Objekte

Nur am Samstag :

– Joline Création (Aline): bunte, handgefertigte Accessoires

– Patricia und ihre Tochter: Wieder einmal ist es unmöglich, ihre Kreationen zu beschreiben. Man muss es sehen, um es zu glauben.

Nur am Sonntag :

– Le Comptoir du Macramé (Sabrina): Naturfasern und Weichheit

– L’Atelier du Carreau (Éric Lefebvre): Kunstgegenstände aus recycelten Materialien

– ChiméMoon: handgefertigter Schmuck mit Natursteinen

– Eine freundliche, ethische, lokale und inspirierende Atmosphäre ist garantiert!

– Schlendern Sie am Samstag und Sonntag über den Stand der Jardins Fluviaux.

Samstags von 10:00 bis 20:30 Uhr, sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Italiano :

Mercato dei designer ai Jardins Fluviaux!

Questo fine settimana, il Festival La Bascule apre le porte a un mondo creativo, impegnato e stimolante.

All’Hangar Zéro, visitate il Village des alternatives e immergetevi nel mondo dei nostri designer responsabili e di talento.

In programma:

– C. en couleurs (Cathy): ceramiche fatte a mano e oggetti d’arte

– O?Petit Bonheur la Chance (Élise): creazioni overcycling

– Rétro Réclam (Betty): tesori vintage e retrò

– C.A. Transform (Carine): moda di tendenza, etica e conveniente

– Artisans du Monde: commercio equo e prodotti locali

– Winsawax (Kadiatha): accessori, decorazioni e abbigliamento in cera personalizzato

– Cha-bricole (Roselyne): cucito a rifiuti zero

– Estelle Piffre: dipinti impregnati della sua visione poetica del mondo

– Patricia: mistero e sorpresa intorno a creazioni da scoprire sul posto

– Sylvain Amour des couverts: trasformazione di vecchie posate in oggetti diversi

Solo sabato:

– Joline Création (Aline): accessori colorati fatti a mano

– Patricia e sua figlia: ancora una volta, è impossibile descrivere le sue creazioni. Bisogna vederle per crederci.

Solo domenica:

– Le Comptoir du Macramé (Sabrina): fibre naturali e morbidezza

– L’Atelier du Carreau (Éric Lefebvre): oggetti d’arte realizzati con materiali di riciclo

– ChiméMoon: gioielli fatti a mano impreziositi da pietre naturali

– Un’atmosfera amichevole, etica, locale e stimolante è garantita!

– Venite a visitare lo stand dei Jardins Fluviaux sabato e domenica.

Sabato dalle 10.00 alle 20.30, domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

¡Mercado de diseñadores en los Jardins Fluviaux!

Este fin de semana, el Festival La Bascule abre las puertas a un mundo creativo, comprometido e inspirador.

En Hangar Zéro, visite el Village des alternatives y sumérjase en el mundo de nuestros diseñadores responsables y con talento.

En el programa:

– C. en couleurs (Cathy): cerámica y objetos de arte hechos a mano

– O’Petit Bonheur la Chance (Élise): creaciones de sobreciclaje

– Rétro Réclam (Betty): tesoros vintage y retro

– C.A. Transform (Carine): moda de tendencia, ética y asequible

– Artisans du Monde: comercio justo y productos locales

– Winsawax (Kadiatha): accesorios, decoración del hogar y ropa de cera personalizada

– Cha-bricole (Roselyne): costura residuo cero

– Estelle Piffre: pinturas impregnadas de su visión poética del mundo

– Patricia: misterio y sorpresa en torno a creaciones por descubrir in situ

– Sylvain Amour des couverts: transformación de viejos cubiertos en objetos diferentes

Sólo el sábado:

– Joline Création (Aline): coloridos accesorios hechos a mano

– Patricia y su hija: una vez más, es imposible describir sus creaciones. Hay que verlo para creerlo.

Sólo el domingo:

– Le Comptoir du Macramé (Sabrina): fibras naturales y suavidad

– L’Atelier du Carreau (Éric Lefebvre): objetos de arte hechos con materiales reciclados

– ChiméMoon: joyas artesanales adornadas con piedras naturales

– Un ambiente agradable, ético, local e inspirador garantizado

– Pasee por el stand de Jardins Fluviaux el sábado y el domingo.

Sábado de 10:00 a 20:30, domingo de 10:00 a 18:00.

L’événement Marché des Créateurs Le Havre a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie