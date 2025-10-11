Marché des créateurs Place Ô Marché Le Havre
Marché des créateurs Place Ô Marché Le Havre samedi 11 octobre 2025.
Marché des créateurs
Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Un Nouveau Marché des Créateurs débarque à la Halle Gourmande du Havre au profit de l’association CAPAC pour Octobre Rose !
Envie de dénicher des pépites locales ? Venez flâner entre les stands de nos créateurs havrais et normands bijoux, déco, mode, illustrations, gourmandises… Bref, que du fait-main et du love artisanal !
Bonus du jour on met aussi en avant l’asso CAPAC Sport & Caux, qui prouve que le sport rime avec partage et inclusion.
Ambiance conviviale, belles rencontres et coups de cœur garantis !
Ramenez vos potes, votre famille (et votre bonne humeur) on s’occupe du reste.
Restauration Possible sur Place .
Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com
