Marché des créateurs Place Ô Marché Le Havre

Ho ho ho ! La magie de Noël s’invite au Havre pour une journée enchantée.

Venez dénicher des trésors uniques auprès de nos créateurs, remplir votre hotte de cadeaux originaux et plonger dans une ambiance féerique pleine de paillettes et de bonne humeur.

Au programme

– Une vingtaine de créateurs locaux à découvrir. Idéal pour réaliser vos cadeaux de Noël

– Une tombola pleine de surprises (pour tout achat auprès d’un créateur)

– La boîte aux lettres du Père Noël (eh oui, il passe lire vos courriers)

– De quoi manger sur place pour garder le sourire et l’énergie

Un rendez-vous convivial et 100% Noël à partager en famille ou entre amis .

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com

