Une quarantaine de stands seront présents au pied des remparts. Retrouvez différents créateurs, proposant bijoux, linge de maison, objets en bois et en métal,

sculptures, poterie, peinture, et bien plus encore. Idées de cadeaux ou coup

de coeur, ne manquez pas ce marché qui promet de devenir, au fil des ans, un classique des balades dominicales en famille ou entre amis.

Restauration sur place, grâce à des foodtrucks et à un glacier. .

Plaine des remparts Chemin de Beneharnum

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 99 80 asso.shopart@gmail.com

