Marché des créateurs – Foyer municipal Lexy 22 juin 2025 09:00

Meurthe-et-Moselle

Marché des créateurs Foyer municipal 6 rue Maréchal Foch Lexy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Marché des créateurs (oeuvres d’artisans locaux) avec petite restauration sur place.Tout public

0 .

Foyer municipal 6 rue Maréchal Foch

Lexy 54720 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 84 90 72

English :

Designers’ market (works by local artisans) with light refreshments on site.

German :

Designermarkt (Werke lokaler Kunsthandwerker) mit kleinen Snacks vor Ort.

Italiano :

Mercatino dei designer (opere di artigiani locali) con merenda in loco.

Espanol :

Mercado de diseñadores (obras de artesanos locales) con aperitivos in situ.

L’événement Marché des créateurs Lexy a été mis à jour le 2025-06-11 par OT DU GRAND LONGWY