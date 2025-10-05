Marché des créateurs salle Arc en Ciel Maël-Carhaix

Marché des créateurs salle Arc en Ciel Maël-Carhaix dimanche 5 octobre 2025.

Marché des créateurs

salle Arc en Ciel Maël-Carhaix

L’association Le Chaudron des Arts organise un marché des Créateurs le 5 octobre 2025 de 10h à 18h à la salle des Fêtes l’Arc-en-Ciel de Mael-Carhaix. 36 créateurs de talent seront présents pour faire découvrir leurs œuvres. Il y aura de la céramique, des bijoux, des livres, des textiles, des objets en bois et en cuir, de la sculpture, des peintures et des gravures. Salon de thé et gâteaux.

Org. Le Chaudron des Arts .

salle Arc en Ciel 12 Rue de Rostrenen Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 73 00

