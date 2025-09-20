Marché des créateurs Manoir de Kerazan Loctudy

Marché des créateurs Manoir de Kerazan Loctudy samedi 20 septembre 2025.

Marché des créateurs 20 et 21 septembre Manoir de Kerazan Finistère

Samedi 20 & Dimanche 21 septembre – En continu. Accès libre – Sans réservation

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez du cadre unique du manoir pour découvrir le travail d’artisans liés au patrimoine et à l’architecture.

De nombreuses idées cadeaux à dénicher, pour vous ou vos proches !

Il y aura aussi de quoi se restaurer ! Pourquoi ne pas en profiter pour pique-niquer dans le parc ?

Manoir de Kerazan Rue du Suler, 29750, Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 06 04 44 35 12 https://kerazan.fr https://www.institutdefrance.fr/lepatrimoine/manoir-de-kerazan/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000038;https://www.instagram.com/kerazan_manoir/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61557900029409 Construit au XVIe siècle, remanié au XVIIIe et XIXe siècles, le manoir de Kerazan fait partie du patrimoine de l’Institut de France. Légué en 1928 par son dernier propriétaire, Joseph-Georges Astor, le manoir de Kerazan est comme figé dans le temps. Mobilier, collection de tableaux de grands peintres tels que Maurice Denis, Lucien Simon, Charles Cottet, collection d’objets d’art et pièces uniques de faïences de Quimper signées Alfred Beau. Nous vous proposons une immersion dans l’art de vivre d’une famille bourgeoise à la fin du XIXe siècle en Pays Bigouden.

Le manoir de Kerazan est dans un écrin de verdure de 5 hectares dans lequel vous pouvez admirer différentes essences d’arbres et profiter du calme de ce parc à l’anglaise. 2 grands parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs. Arrêts de bus à proximité. Accessible aux PMR. Entrée Gratuite

Institut de France