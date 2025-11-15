Marché des créateurs Marolles-les-Braults
Marché des créateurs
Marché des créateurs à la salle A Jean de la Fontaine à Marolles les Braults
Samedi 15 novembre 11h-18h
Dimanche 16 novembre 10h-17h
Buvette, crêpes, friandises, tombola et bien d’autres encore !
Pour plus d’informations, contactez le 06 50 30 45 08 asam72@outlook.fr .
Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 30 45 08 asam72@outlook.fr
English :
Creators’ market
German :
Markt der Schöpfer
Italiano :
Mercato dei creatori
Espanol :
Mercado de creadores
