Marché des créateurs

Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Marché des créateurs

Marché des créateurs à la salle A Jean de la Fontaine à Marolles les Braults

Samedi 15 novembre 11h-18h

Dimanche 16 novembre 10h-17h

Buvette, crêpes, friandises, tombola et bien d’autres encore !

Pour plus d’informations, contactez le 06 50 30 45 08 asam72@outlook.fr .

Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 30 45 08 asam72@outlook.fr

English :

Creators’ market

German :

Markt der Schöpfer

Italiano :

Mercato dei creatori

Espanol :

Mercado de creadores

