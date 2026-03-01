Marché des créateurs Metz

Marché des créateurs

L’Association des Parents d’Elève de Rozérieulles organise son 1er marché de créateurs locaux. Une 20aine d’artisans sera présent, confectionnant bijoux, raku, céramique, bougies et bien d’autres choses.

Une vente de gâteaux et boissons chaudes aura lieu sur place, les bénéfices seront intégralement reversés à notre école afin de financer les sorties scolaires de nos enfants. Notre pizzaïolo local sera présent de 10h30 à 14h30 pour votre restauration.Tout public

The Association des Parents d’Elève de Rozérieulles (Rozérieulles Parents’ Association) is organizing its 1st local crafts market. Around 20 artisans will be present, making jewelry, raku, ceramics, candles and much more.

A sale of cakes and hot drinks will take place on site, with all proceeds going to our school to finance school outings for our children. Our local pizza-maker will be on hand from 10.30 a.m. to 2.30 p.m. for your catering needs.

