Marche des créateurs salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Plus de 30 exposants de créations originales et de productions locales pour vos fêtes de fin d’année seront présents à la salle des fêtes Robert Sauvion
**Samedi 8 novembre de 14h à 19h et dimanche 9 novembre de 10h à 18h**
Au programme tombola gratuite et cadeaux pour les enfants
Buvette et crêpes sur place.
Food-truck burger gourmand le dimanche midi .
