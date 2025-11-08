Marche des créateurs salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Marche des créateurs

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Plus de 30 exposants de créations originales et de productions locales pour vos fêtes de fin d’année seront présents à la salle des fêtes Robert Sauvion

**Samedi 8 novembre de 14h à 19h et dimanche 9 novembre de 10h à 18h**

Au programme tombola gratuite et cadeaux pour les enfants

Buvette et crêpes sur place.

Food-truck burger gourmand le dimanche midi .

