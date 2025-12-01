Marché des créateurs, Noël à Danzas Saint-Louis

Marché des créateurs, Noël à Danzas Saint-Louis vendredi 12 décembre 2025.

Marché des créateurs, Noël à Danzas

rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

La Cité Danzas accueillera une cinquantaine d’artisans pour son marché des créateurs. Les artisans de la Cité Danzas exposeront leurs créations dans leurs ateliers. Une boutique regroupant des créateurs confirmés en collaboration avec la FREMAA, ainsi qu’un espace dédié au recyclage mettant en avant de nombreux créateurs locaux adeptes du détournement d’objets, seront également de la partie, le tout dans un décor féérique, scintillant de lumière. .

rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 11

