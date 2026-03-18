Marché des créateurs OASIS #10 Irrésistible Fraternité Limoges

Marché des créateurs OASIS #10

Irrésistible Fraternité 8 Rue Charles Gide Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Pour cette 10eème édition du marché Oasis du 5 au 6 juillet, venez retrouver à l’ombre des palmiers du jardin de l’Irrésistible Fraternité, plusieurs créateurs de Nouvelle-Aquitaine et découvrir leurs travaux illustrations, éditions, sérigraphies, impressions 3D, bijoux contemporains, créations céramiques, etc …

OASIS est un marché de créateurs organisé depuis 2017 par .748 et IF.

Programme complet à venir. .

Irrésistible Fraternité 8 Rue Charles Gide Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine evenement@748.fr

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English : Marché des créateurs OASIS #10

L’événement Marché des créateurs OASIS #10 Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole