Marché des créateurs OASIS Limoges Irrésistible Fraternité Limoges

Marché des créateurs OASIS Limoges Irrésistible Fraternité Limoges samedi 5 juillet 2025.

Marché des créateurs OASIS Limoges

Irrésistible Fraternité 8 Rue Charles Gide Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-06 22:00:00

Date(s) :

2025-07-05 2025-07-06

Pour cette 9e édition du marché Oasis du 5 au 6 juillet, venez retrouver à l’ombre des palmiers du jardin de l’Irrésistible Fraternité, une trentaine de créateurs de Nouvelle-Aquitaine et découvrir leurs travaux illustrations, éditions, sérigraphies, impressions 3D, bijoux contemporains, créations céramiques, etc …

OASIS est un marché de créateurs organisé depuis 2017 par .748 et IF. Au programme Les stands seront ouverts de 11h à 20h sur les deux jours, et les festivités durent jusqu’à 00h le samedi et 22h le dimanche. Tout au long du weekend buvette et restauration sur place (CB acceptée).

– Le samedi animations ambiance kermesse en journée, Musique ! avec un dj set par Sir Jam Jali le soir,

– Le dimanche La radio Beaub FM sur place pour un plateau extérieur. .

Irrésistible Fraternité 8 Rue Charles Gide Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine evenement@748.fr

English : Marché des créateurs OASIS Limoges

German : Marché des créateurs OASIS Limoges

Italiano :

Espanol : Marché des créateurs OASIS Limoges

L’événement Marché des créateurs OASIS Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Limoges Métropole