Marché des créateurs Oscar & Auguste La Grande École Le Havre

Marché des créateurs Oscar & Auguste

Marché des créateurs Oscar & Auguste

La Grande École, 6 rue Gustave Lennier, Le Havre, Seine-Maritime

11 novembre 2025, 10h00

18h00

2025-11-11

Le collectif Oscar & Auguste, rassemblant des artistes et artisanes havraises, revient à La Grande École pour une nouvelle édition du Marché des Créateurs !

Créations locales, pièces uniques, savoir-faire authentique… Une belle occasion de découvrir, de soutenir et de faire le plein d’inspiration !

Au programme

– Bijoux, illustrations, céramique, textile, déco et bien plus encore

– Installé dans les salles Marrakech et Versailles

– Et exceptionnellement, le restaurant du Préau sera ouvert le midi pour l’occasion !

Entrée libre et gratuite ambiance conviviale & créative garantie

De 10h à 18h, venez flâner, échanger et consommer local dans un lieu chaleureux. .

