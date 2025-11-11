Marché des créateurs Oscar & Auguste La Grande École Le Havre
Marché des créateurs Oscar & Auguste La Grande École Le Havre mardi 11 novembre 2025.
Marché des créateurs Oscar & Auguste
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Le collectif Oscar & Auguste, rassemblant des artistes et artisanes havraises, revient à La Grande École pour une nouvelle édition du Marché des Créateurs !
Créations locales, pièces uniques, savoir-faire authentique… Une belle occasion de découvrir, de soutenir et de faire le plein d’inspiration !
Au programme
– Bijoux, illustrations, céramique, textile, déco et bien plus encore
– Installé dans les salles Marrakech et Versailles
– Et exceptionnellement, le restaurant du Préau sera ouvert le midi pour l’occasion !
Entrée libre et gratuite ambiance conviviale & créative garantie
De 10h à 18h, venez flâner, échanger et consommer local dans un lieu chaleureux. .
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr
English : Marché des créateurs Oscar & Auguste
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché des créateurs Oscar & Auguste Le Havre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie