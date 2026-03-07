Marché des créateurs Ancienne serre Brigand Paimpol

Marché des créateurs

Ancienne serre Brigand 2 Rue de Goudelin Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-10

Marché d’artisans locaux aquarelles, bougies, bijoux, fleurs séchées, céramiques, savons… Atelier pour enfants (8-10 ans, 10€) crée une carte pour ta Maman . .

