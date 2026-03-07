Marché des créateurs Ancienne serre Brigand Paimpol
Marché des créateurs Ancienne serre Brigand Paimpol dimanche 10 mai 2026.
Marché des créateurs
Ancienne serre Brigand 2 Rue de Goudelin Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Marché d’artisans locaux aquarelles, bougies, bijoux, fleurs séchées, céramiques, savons… Atelier pour enfants (8-10 ans, 10€) crée une carte pour ta Maman . .
Ancienne serre Brigand 2 Rue de Goudelin Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché des créateurs Paimpol a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol