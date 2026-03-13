Marché des Créateurs Salle Malacrida Pélissanne

Marché des Créateurs

Samedi 11 avril 2026 de 9h à 18h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’association de parents d’élèves Les Enfants d’abord vous convient à leur premier marché de créateurs !

Ce premier marché en intérieur vous réserve de nombreuses surprises !

Vous y retrouverez des artisans et créateurs locaux, des créations uniques et bien sûr, des idées cadeaux.

Des animations pour enfants et une buvette viendront compléter l’offre et assurer la convivialité de cette journée à vivre en famille ! .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 57 05 81 lesenfantsdabordpelissanne@gmail.com

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English :

For his first edition, this craftmen market will be a warmfull and solidarity moment for you and your family !

L’événement Marché des Créateurs Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Massif des Costes