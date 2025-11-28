Marché des Créateurs Place Hoche Rennes
Marché des Créateurs Place Hoche Rennes 28 novembre – 23 décembre Ille-et-Vilaine
26e édition du Marché des Créateurs
Venez découvrir le travail de créateurs et créatrices, d’artisans et artisanes d’art locaux. 46 exposants et exposantes vous attendent pour cette 26e édition dans une ambiance conviviale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-28T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-23T19:00:00.000+01:00
Place Hoche Place Hoche 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine