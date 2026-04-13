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Marché des créateurs, Plan de Brie, Anduze

Marché des créateurs, Plan de Brie, Anduze

Marché des créateurs, Plan de Brie, Anduze dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Plan de Brie

Adresse : Plan de Brie, 30140 Anduze

Ville : 30140 Anduze

Département : Gard

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Marché des créateurs Dimanche 19 avril, 09h30 Plan de Brie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T09:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T09:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00

Organisé par l’UCIA.

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/events/1437198977854009 »}]
Venez flâner dans les rues d’Anduze pour profiter d’une belle journée en compagnie de créateurs et d’artisanes. Des stands plus beaux les uns que les autres avec des très belles créations.

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