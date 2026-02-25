Marché des créateurs Plougonvelin
Marché des créateurs Plougonvelin dimanche 5 avril 2026.
Marché des créateurs
Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Vous pourrez découvrir les créations diverses des artisans créateurs locaux dans le cadre magnifique du Fort de Bertheaume.
Nous attendons une quinzaine de stands minimum bijoux résine, origami, pierre, clous à ferrer…sacs et accessoires de mode,couture zéro déchet, illustrations féeriques, linogravure, objets de décoration, stickers et personnalisation… .
Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 64 87 93 67
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English : Marché des créateurs
L’événement Marché des créateurs Plougonvelin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT IROISE BRETAGNE
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