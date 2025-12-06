Marché des créateurs & producteurs locaux Marché de Noël Place du Marché Toul

Marché des créateurs & producteurs locaux Marché de Noël

Place du Marché Cloître de la collégiale Saint-Gengoult Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-27

Sous les arches illuminées par les décorations de Noël, le cloître de la collégiale Saint-Gengoult accueille le marché des créateurs et producteurs locaux, les week-ends avant Noël.

De quoi profiter du savoir-faire local pour vos cadeaux de dernières minutes !

Attention à ne pas rater le marché aux truffes du 6 décembre, ou encore le marché solidaire le 13 décembre.

Une tombola sera organisée les 20 et 21 décembre.Tout public

Place du Marché Cloître de la collégiale Saint-Gengoult Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Under the arches illuminated by Christmas decorations, the cloister of the Saint-Gengoult collegiate church hosts a market of local creators and producers on the weekends before Christmas.

Take advantage of local know-how for your last-minute gifts!

Don’t miss the truffle market on December 6, or the solidarity market on December 13.

A tombola will be organized on December 20 and 21.

