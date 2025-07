Marché des créateurs, repas, Concert et Soirée Guinguette Sur les bords de Loire Retournac

Marché des créateurs, repas, Concert et Soirée Guinguette

Sur les bords de Loire Chemin du Camping Retournac Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Venez sur les bords de Loire pour admirer le marché des créateurs tout au long de la Journée. En soirée, repas/paëlla, concert et soirée guinguette.

Sur les bords de Loire Chemin du Camping Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 97 59 56

English :

Come to the banks of the Loire to admire the designer’s market all day long. In the evening, dinner/paëlla, concert and guinguette evening.

German :

Kommen Sie an die Ufer der Loire und bewundern Sie den ganzen Tag über den Markt der Kunsthandwerker. Am Abend gibt es Essen/Paella, ein Konzert und einen Guinguette-Abend.

Italiano :

Venite sulle rive della Loira per ammirare il mercato di design durante tutta la giornata. La sera ci saranno un pasto/paëlla, un concerto e una serata di guinguette.

Espanol :

Acérquese a orillas del Loira para admirar el mercado de diseño durante todo el día. Por la noche, habrá una comida/paëlla, un concierto y una velada guinguette.

L’événement Marché des créateurs, repas, Concert et Soirée Guinguette Retournac a été mis à jour le 2025-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire