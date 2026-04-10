Marché des créateurs Rigny-le-Ferron
Marché des créateurs Rigny-le-Ferron dimanche 24 mai 2026.
Rigny-le-Ferron
Marché des créateurs
place Marcel Dupuis Rigny-le-Ferron Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dimanche 24 mai RIGNY-LE-FERRON Marché des créateurs. De 8h à 18h, place Marcel Dupuis.
Le Marché des Créateurs aura lieu dans la salle des fêtes sur table de 1.80 x 0.75m Tarif 5€ + chaise Ouvert à tous.
Si vous travaillez le bois, le cuir, la dentelle, les tissus, la peinture, etc. venez exposer vos créations et les proposer à la vente.
La petite Brocante se fera sur la place et le vide-maisons dans le tout le village et au hameau du Bois de Rigny. (réservé aux habitants de Rigny)
Réservation jusqu’au 17 mai 2026
Organisés par l’Association Loisirs et Culture.
Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 81 59 91 .
place Marcel Dupuis Rigny-le-Ferron 10160 Aube Grand Est +33 3 25 81 59 91
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English :
L’événement Marché des créateurs Rigny-le-Ferron a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance