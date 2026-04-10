Rigny-le-Ferron

Marché des créateurs

place Marcel Dupuis Rigny-le-Ferron Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dimanche 24 mai RIGNY-LE-FERRON Marché des créateurs. De 8h à 18h, place Marcel Dupuis.

Le Marché des Créateurs aura lieu dans la salle des fêtes sur table de 1.80 x 0.75m Tarif 5€ + chaise Ouvert à tous.

Si vous travaillez le bois, le cuir, la dentelle, les tissus, la peinture, etc. venez exposer vos créations et les proposer à la vente.

La petite Brocante se fera sur la place et le vide-maisons dans le tout le village et au hameau du Bois de Rigny. (réservé aux habitants de Rigny)

Réservation jusqu’au 17 mai 2026

Organisés par l’Association Loisirs et Culture.

Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 81 59 91 .

place Marcel Dupuis Rigny-le-Ferron 10160 Aube Grand Est +33 3 25 81 59 91

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English :

L’événement Marché des créateurs Rigny-le-Ferron a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance