Marché des créateurs Salle des fêtes Rochejean samedi 25 avril 2026.
Salle des fêtes 18 Rue Saint-Jean Rochejean Doubs
Gratuit
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25 2026-04-26
Artisans, gourmandises locales, ateliers enfants, tatoueuse, foodtruck, buvette
Tout public .
Salle des fêtes 18 Rue Saint-Jean Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 75 70 73
L’événement Marché des créateurs Rochejean a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS