Marché des créateurs

Salle des fêtes 18 Rue Saint-Jean Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Marché des créateurs

Artisans, gourmandises locales, ateliers enfants, tatoueuse, foodtruck, buvette

Tout public .

Salle des fêtes 18 Rue Saint-Jean Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 75 70 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des créateurs

L’événement Marché des créateurs Rochejean a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS