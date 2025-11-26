MARCHÉ DES CRÉATEURS Saint-Jean-de-Fos

MARCHÉ DES CRÉATEURS

Marché de Noël

Le marché des créateurs est de retour sur Saint Jean De Fos pour une nouvelle édition et voivi la programmation

• Des artistes et artisans tout au long de la rue de l’horloge potiers, peintres, créatrice de vitraux, luthiers, bouquiniste, illustratrices, cyanotypes, créatrices de bijoux, de bougies, d’objets fabriqués au crochet, et autres objets décoratifs.

• Des Ateliers de sérigraphie sur T-shirt, sweat ou carte postale à prix libre (horaire à définir)

• Des dégustations de vin en présence des vignerons locaux, AOP terrasses du Larzac

• Rencontre avec les oléiculteurs

• Vente de pâtes de fruits par l’artisan glacier Le Champs des Sorbets

• Un spectacles de marionnettes le samedi et le dimanche à 16:30

• Un spectacle pour enfants en duo (horaire à définir)

• Un spectacle de danse, solo en scène féministe parfaite le samedi (horaire à définir)

• Une Jam session dans la rue de l’horloge

• Un DJ Set le samedi soir à 18:00 par Hello Bel Oiseau.

• Une gratiféria les deux jours ( apporte des vêtements chauds que tu ne mets plus et récupère ce qui te plaît gratuitement ).

• Une exposition de photos de Guyane par Julien Rouard au Diablotin.

• De délicieuses gourmandises à déguster tout le weekend crêpes, churros, barbapapas, vin chaud, chocolat chaud végétal, bières artisanales, soupes et bruschettas…

D’autres surprises sont en cours d’organisation, patience, suivez le collectif MESCLA sur les réseaux sociaux pour avoir les informations de cet événement. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

