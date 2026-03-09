Marché des créateurs Saint-Just
Marché des créateurs Saint-Just dimanche 7 juin 2026.
Marché des créateurs
PLACE DE L’EGLISE Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Place de l’église à Saint-Just de 10h à 18h.
Animations diverses, restauration et buvette sur place,
gratuit. .
PLACE DE L’EGLISE Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 42 88 74 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché des créateurs Saint-Just a été mis à jour le 2026-03-09 par OT PAYS DE REDON