Marché des créateurs Saint-Just

Marché des créateurs

PLACE DE L’EGLISE Saint-Just Ille-et-Vilaine

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-07

Place de l’église à Saint-Just de 10h à 18h.

Animations diverses, restauration et buvette sur place,

gratuit. .

PLACE DE L’EGLISE Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 42 88 74 13

