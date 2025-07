Marché des créateurs Sainte-Mère-Église

Marché des créateurs Sainte-Mère-Église dimanche 13 juillet 2025.

Marché des créateurs

Salle des fêtes Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le marché de créateurs est l’endroit parfait pour dénicher un cadeau authentique et personnalisé, ou simplement pour vous faire plaisir tout en soutenant l’économie locale.

Salle des fêtes Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 7 50 50 28 66

English : Marché des créateurs

The designer market is the perfect place to find an authentic, personalized gift, or simply to treat yourself while supporting the local economy.

German :

Der Designermarkt ist der perfekte Ort, um ein authentisches und individuelles Geschenk zu finden oder einfach nur, um sich selbst eine Freude zu machen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

Italiano :

Il mercato dei designer è il luogo ideale per trovare un regalo autentico e personalizzato, o semplicemente per concedersi un regalo sostenendo l’economia locale.

Espanol :

El mercado de diseño es el lugar perfecto para encontrar un regalo auténtico y personalizado, o simplemente para darse un capricho y apoyar al mismo tiempo la economía local.

