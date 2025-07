Marché des créateurs rue de Chermignac Saintes

Marché des créateurs rue de Chermignac Saintes samedi 12 juillet 2025.

Marché des créateurs

rue de Chermignac Piste de bicross Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 09:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Venez découvrir le tout premier marché de créateur organisé par le club de BMX saintais

.

rue de Chermignac Piste de bicross Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 12 26 03 clubbmxsaintes@gmail.com

English :

Come and discover the very first designer’s market organized by the Saint-Sauveur BMX club

German :

Entdecken Sie den allerersten Designermarkt, der vom BMX-Club Saintais organisiert wird

Italiano :

Venite a scoprire il primo mercato di design organizzato dal club BMX di Saint-Sauveur

Espanol :

Venga a descubrir el primer mercado de diseñadores organizado por el club de BMX de Saint-Sauveur

