Marché des créateurs Spécial Saint-Valentin Place Ô Marché Le Havre

Marché des créateurs Spécial Saint-Valentin

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, viens célébrer l’amour et la créativité lors de notre marché des créateurs le samedi 14 février 2026, de 10h à 18h

Au programme

– Une vingtaine de créateurs normands passionnés

– Des créations artisanales, originales et locales idées cadeaux, déco, bijoux, accessoires, et bien plus encore

– Une ambiance chaleureuse, parfaite pour flâner et se faire plaisir !

Restauration sur place possible pour prolonger le moment et partager un instant gourmand

Que tu cherches un cadeau unique pour ta moitié ou simplement l’envie de passer un bon moment, ce marché est fait pour toi

Entrée libre Tout le monde est bienvenu ! .

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com

