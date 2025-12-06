Marché des créateurs Galerie l’Aparté Vertheuil

Marché des créateurs

Comme chaque année à l’approche des fêtes, l’Aparté organise son marché des créateurs.

Venez découvrir le talent des artistes et artisans locaux qui vous proposeront peintures, céramiques, bijoux, décorations, gourmandises et diverses autres merveilles qui feront des cadeaux authentiques et uniques à offrir !

Les artistes et artisans seront présents le week-end. .

