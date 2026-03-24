Marché des créateurs & vide grenier Les Groseillers
Marché des créateurs & vide grenier Les Groseillers samedi 25 avril 2026.
Marché des créateurs & vide grenier
Le Couvent Les Groseillers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le comité des fêtes des Groseillers vous propose un marché de printemps avec des créateurs et un vide grenier. .
Le Couvent Les Groseillers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 03 01 01
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English : Marché des créateurs & vide grenier
L’événement Marché des créateurs & vide grenier Les Groseillers a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine