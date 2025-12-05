Marché des Créatrices – édition de noël Atelier Paris

Notre atelier ouvre ses portes pour un week-end festif placé sous le signe de la découverte et du savoir-faire.

8 créatrices pour vous accueillir : Stephanie Rivray, Astrid Kervella, Cora Texier, Laure Debadier, Anne Roffet, Mathilde Lenhard, Christine Duchier Lapeyre et Baba savonnier patissier.

Bijoux, estampes, céramiques, cyanotypes, savons naturels. Une sélection d’objets uniques, fait main, idéal pour trouver des cadeaux authentiques ou se faire plaisir tout en soutenant les artistes et créatrices du quartier.

Un rendez-vous convivial dédié à la création artisanale et aux talents locaux.

Du vendredi 05 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 14h00 à 19h00

vendredi

de 14h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Atelier 35, rue de la Tombe Issoire 75014 Paris

ateliergalerie14@gmail.com