Marche des crêpes

Salle du Four à Chaux Trévol Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 15:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Alliez marche et gourmandise lors d’un événement convivial accessible à tous. Plusieurs parcours adaptés, une ambiance chaleureuse et une récompense gourmande à l’arrivée vous attendent pour un moment de partage en plein air.

Salle du Four à Chaux Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 14 72 86 gymclubtrevolois@gmail.com

English :

Combine walking and gourmet delights in a convivial event open to all. Several adapted routes, a warm atmosphere and a gourmet reward at the finish await you for a moment of open-air sharing.

L’événement Marche des crêpes Trévol a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région