Marche des Ecoles Wintzenbach
Marche des Ecoles Wintzenbach dimanche 26 avril 2026.
Wintzenbach
Marche des Ecoles
Wintzenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Parcours adapté aux familles à départ unique au départ du foyer avicole. Il permet de profiter d’une belle promenade à travers champs, prés et forêt, avec de beaux panoramas. Une restauration est mis en place avec tartes flambées et pizzas.
Un parcours de 5 et 7km adapté aux familles à départ unique est proposé au départ du foyer avicole. Il permet de profiter d’une belle promenade à travers champs, prés et forêt, avec de beaux panoramas. Une restauration sera mis en place dès 11h30 avec tartes flambées et pizzas. .
Wintzenbach 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 44 81 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family-friendly, single-start trail from the poultry farm. Enjoy a pleasant walk through fields, meadows and forest, with beautiful panoramic views. Catering is available with tartes flambées and pizzas.
L’événement Marche des Ecoles Wintzenbach a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg