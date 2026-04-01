Wintzenbach

Marche des Ecoles

Wintzenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Parcours adapté aux familles à départ unique au départ du foyer avicole. Il permet de profiter d’une belle promenade à travers champs, prés et forêt, avec de beaux panoramas. Une restauration est mis en place avec tartes flambées et pizzas.

Un parcours de 5 et 7km adapté aux familles à départ unique est proposé au départ du foyer avicole. Il permet de profiter d’une belle promenade à travers champs, prés et forêt, avec de beaux panoramas. Une restauration sera mis en place dès 11h30 avec tartes flambées et pizzas. .

Wintzenbach 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 44 81 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family-friendly, single-start trail from the poultry farm. Enjoy a pleasant walk through fields, meadows and forest, with beautiful panoramic views. Catering is available with tartes flambées and pizzas.

L’événement Marche des Ecoles Wintzenbach a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg