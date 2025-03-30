Marché des enfants gâtés Willer-sur-Thur

Marché des enfants gâtés

rue de la grande armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 15:00:00

2025-11-23

Vente d’article d’occasion (vêtements, jouets, puériculture…) pour enfants.

Quatre vingt exposants sont au rendez vous vente d’articles enfants uniquement. Grand choix de vêtements, jouets et petits matériels de puériculture en bon état. Petite restauration sur place. .

rue de la grande armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 58 42 57 lemarchedesenfantsgates@gmail.com

English :

Sale of second-hand articles (clothes, toys, childcare…) for children.

German :

Verkauf von gebrauchten Artikeln (Kleidung, Spielzeug, Kinderpflege…) für Kinder.

Italiano :

Vendita di articoli di seconda mano (vestiti, giocattoli, articoli per l’infanzia…) per bambini.

Espanol :

Venta de artículos de segunda mano (ropa, juguetes, puericultura…) para niños.

