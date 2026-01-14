Marché des enfants gâtés

Rue de la grande armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 15:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Un marché où petits et grands peuvent chiner des trésors en bon état tout en soutenant un projet solidaire. Une buvette et une petite restauration sont prévues pour prolonger la convivialité.

Cet événement solidaire permet de chiner tout en contribuant au financement d’une école et d’une cantine en brousse à Madagascar. Des articles propres et en bon état sont proposés, tandis que buvette et petite restauration assurent des pauses conviviales et gourmandes pour petits et grands. .

Rue de la grande armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 58 42 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A market where young and old alike can bargain for treasures in good condition, while supporting a solidarity project. A refreshment stall and light refreshments will be available to prolong the conviviality.

L’événement Marché des enfants gâtés Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay