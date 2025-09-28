Marche des Eoliennes Salle Bois Plaisant Le Bernard

Marche des Eoliennes Salle Bois Plaisant Le Bernard dimanche 28 septembre 2025.

Marche des Eoliennes

Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 08:30:00

fin : 2025-09-28 10:00:00

Date(s) :

2025-09-28

.

Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 44 47 55 comitedesfetesdubernard@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche des Eoliennes Le Bernard a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral