Marché des Essards Les Essards

Marché des Essards Les Essards mercredi 13 août 2025.

Marché des Essards

Place du village Les Essards Charente

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Le village des Essards vous inivte pour son marché, avec pleins de bonnes choses à déguster comme du vin, de la glace et du fromage! Venez découvrir les produit de notre terroir. Barbecue à disposition!

Place du village Les Essards 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 99 74 59

English : Marché des Essards

The village of Les Essards invites you to its market, with lots of good things to taste like wine, ice cream and cheese! Come and discover our local produce. Barbecue available!

German : Marché des Essards

Das Dorf Les Essards lädt Sie zu seinem Markt mit vielen Leckereien wie Wein, Eis und Käse ein! Entdecken Sie die Produkte aus unserer Region. Ein Grill steht zur Verfügung!

Italiano : Marché des Essards

Il villaggio di Les Essards vi invita al suo mercato, con tante cose buone da gustare come vino, gelato e formaggio! Venite a scoprire i nostri prodotti locali. Barbecue disponibile!

Espanol : Marché des Essards

El pueblo de Les Essards le invita a su mercado, con muchas cosas buenas para degustar, como vino, helado y queso Venga a descubrir nuestros productos locales. ¡Barbacoa disponible!

L’événement Marché des Essards Les Essards a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente