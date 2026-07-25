Informations pratiques

La Saucelle

Marche des étoiles

La Saucelle Eure-et-Loir

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Partez à la découverte de La Saucelle lors d’une randonnée guidée de 12 kms sur le thème L’eau dans tous ses états . Une escapade entre nature et patrimoine, suivie d’un pique-nique tiré du sac. Prolongez la sortie avec une soirée astronomie en compagnie des Pléiades du Perche.

Partez à la découverte de La Saucelle lors d’une randonnée guidée de 12 kms sur le thème L’eau dans tous ses états . Une escapade entre nature et patrimoine, suivie d’un pique-nique tiré du sac. Prolongez la sortie avec une soirée astronomie en compagnie des Pléiades du Perche. 4 .

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

A hike of about 10 km through the village of La Saucelle, led by Les Sabots du Perche Senonchois and featuring historical commentary from the town’s mayor. An unmissable experience for lovers of hiking and culture.

L’événement Marche des étoiles La Saucelle a été mis à jour le 2026-07-25 par OTs DU PERCHE