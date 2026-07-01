Informations pratiques

Étréaupont

Marché des Fanes de Carottes

Étréaupont Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

10ème anniversaire du marché des Fanes de carottes à Etréaupont

10 ans de beau et de bon

D’ateliers, de projections, d’actions, de plantations d’arbres, de rêves plein la tête !

Depuis 2016, producteurs, artisans, artistes et bénévoles sont présents chaque mois à Étréaupont.

Merci à eux ! Et merci à vous !

10 ans plus tard il est temps aujourd’hui pour nous de clore ce chapitre du marché.

Et nous ne pouvions pas rêver mieux qu’une fête pour terminer cette belle histoire !

Retrouvons-nous une dernière fois sur le marché du 18 juillet 2026 ! et trinquons, dansons, chantons à ces 10 années passées ensemble et aux projets à venir !

Le marché prend fin mais l’association Les Fanes de Carottes continue son chemin. Nous danserons toujours le folk ensemble et de nouveaux chapitres s’écriront.

Ces liens sont précieux et ces lieux de rencontres essentiels.

Alors… vous serez là le 18 juillet ?

10ème anniversaire du marché des Fanes de carottes à Etréaupont

10 ans de beau et de bon

D’ateliers, de projections, d’actions, de plantations d’arbres, de rêves plein la tête !

Depuis 2016, producteurs, artisans, artistes et bénévoles sont présents chaque mois à Étréaupont.

Merci à eux ! Et merci à vous !

10 ans plus tard il est temps aujourd’hui pour nous de clore ce chapitre du marché.

Et nous ne pouvions pas rêver mieux qu’une fête pour terminer cette belle histoire !

Retrouvons-nous une dernière fois sur le marché du 18 juillet 2026 ! et trinquons, dansons, chantons à ces 10 années passées ensemble et aux projets à venir !

Le marché prend fin mais l’association Les Fanes de Carottes continue son chemin. Nous danserons toujours le folk ensemble et de nouveaux chapitres s’écriront.

Ces liens sont précieux et ces lieux de rencontres essentiels.

Alors… vous serez là le 18 juillet ? .

Étréaupont 02580 Aisne Hauts-de-France +33 6 07 35 24 58 contact.lesfanesdecarottes@gmail.com

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English :

10th Anniversary of the Carrot Top Market in Étr%E9aupont

10 Years of Beauty and Goodness

Workshops, screenings, events, tree plantings, and heads full of dreams!

Since 2016, farmers, artisans, artists, and volunteers have been gathering every month in Étr%E9aupont.

Thank you to them! And thank you to you!

Ten years later, the time has come for us to close this chapter of the market.

And we couldn’t have dreamed of a better way to end this wonderful story than with a celebration!

Let’s get together one last time at the market on July 18, 2026! And let’s raise a glass, dance, and sing to celebrate these past 10 years together and to the projects to come!

The market may be coming to an end, but the Les Fanes de Carottes association will carry on. We’ll always dance folk together, and new chapters will be written.

These connections are precious, and these gathering places are essential.

So… will you be there on July 18?

L’événement Marché des Fanes de Carottes Étréaupont a été mis à jour le 2026-07-05 par OT du Pays de Thiérache