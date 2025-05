Marche des fiertés – Alençon, 14 juin 2025 14:00, Alençon.

Orne

Marche des fiertés Allée Simone Teste Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 19:30:00

Date(s) :

2025-06-14

L‘association Orn‘en Ciel, organisatrice de la 7e Marche des Fiertés, ouvrira le village des associations au parc de la Providence le samedi 14 juin dès 14 h.

Le défilé, moment de convivialité et de visibilisation des personnes LGBTQIA+ sera lancé vers 15 h. Au retour parc de la Providence, les participants et le public pourront assister jusqu’en soirée à des concerts, performances de Drag. La Pride d‘Alençon accueille tous et toutes, dans leur diversité, leur unicité pour partager ce moment de convivialité.

Restauration et buvette sont prévues sur place.

L‘association Orn‘en Ciel, organisatrice de la 7e Marche des Fiertés, ouvrira le village des associations au parc de la Providence le samedi 14 juin dès 14 h.

Le défilé, moment de convivialité et de visibilisation des personnes LGBTQIA+ sera lancé vers 15 h. Au retour parc de la Providence, les participants et le public pourront assister jusqu’en soirée à des concerts, performances de Drag. La Pride d‘Alençon accueille tous et toutes, dans leur diversité, leur unicité pour partager ce moment de convivialité.

Restauration et buvette sont prévues sur place. .

Allée Simone Teste

Alençon 61000 Orne Normandie assoec61@gmail.com

English : Marche des fiertés

The Orn?en Ciel association, organizer of the 7th Marche des Fiertés, will open the village of associations at Parc de la Providence on Saturday June 14 at 2pm.

The parade, a moment of conviviality and visibility for LGBTQIA+ people, will kick off at around 3pm. On the return journey to Parc de la Providence, participants and the general public will be able to enjoy concerts and drag performances into the evening. Alençon Pride welcomes everyone, in all their diversity and uniqueness, to share this moment of conviviality.

Food and refreshments will be available on site.

German :

Der Verein Orn?en Ciel, der die 7. Marche des Fiertés organisiert, wird am Samstag, den 14. Juni ab 14 Uhr das Dorf der Vereine im Parc de la Providence eröffnen.

Die Parade, ein Moment der Geselligkeit und der Sichtbarmachung von LGBTQIA+ Personen, wird gegen 15 Uhr gestartet. Nach der Rückkehr in den Parc de Providence können die Teilnehmer und die Öffentlichkeit bis zum Abend Konzerte, Drag-Performances und andere Veranstaltungen besuchen. Die Pride d’Alençon heißt alle Menschen in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit willkommen, um diesen Moment der Geselligkeit zu teilen.

Für Essen und Trinken ist vor Ort gesorgt.

Italiano :

L’associazione Orn?en Ciel, organizzatrice della 7ª Marche des Fiertés, aprirà il villaggio delle associazioni nel Parc de la Providence sabato 14 giugno alle 14.00.

Il corteo, un’occasione di incontro e di visibilità per le persone LGBTQIA+, prenderà il via intorno alle 15.00. Al ritorno al Parc de la Providence, i partecipanti e il pubblico potranno assistere a concerti e spettacoli di drag queen fino a sera. L’Alençon Pride accoglie tutti, in tutta la loro diversità e unicità, per condividere questo momento di convivialità.

Cibo e bevande saranno disponibili sul posto.

Espanol :

La asociación Orn?en Ciel, organizadora de la 7ª Marche des Fiertés, inaugurará el sábado 14 de junio a las 14.00 horas el pueblo de las asociaciones en el Parque de la Providence.

El desfile, una oportunidad para que las personas LGBTQIA+ se reúnan y se den a conocer, comenzará hacia las 15.00 horas. De regreso al Parque de la Providencia, los participantes y el público en general podrán disfrutar de conciertos y espectáculos drag hasta bien entrada la noche. El Orgullo de Alençon da la bienvenida a todo el mundo, en toda su diversidad y singularidad, para compartir este momento de convivencia.

Habrá comida y refrescos in situ.

L’événement Marche des fiertés Alençon a été mis à jour le 2025-05-10 par OT CUA ALENCON