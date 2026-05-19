Marche des fiertés de Caen Village des fiertés Caen

Caen

Marche des fiertés de Caen

Village des fiertés Promenade Chantal Rivière Rue Dumont d’Urville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Marche des Fiertés, ou Pride, aura lieu le 13 juin 2026, sur la Presqu’île.

Avec son village associatif, ses tentes de dépistage et ses mots d’ordre revendicatifs, la Marche des Fiertés allie trois axes la lutte contre les discriminations, la convivialité et le lien social.

La Marche des Fiertés, ou Pride, aura lieu le 13 juin 2026, sur la Presqu’île.

Avec son village associatif, ses tentes de dépistage et ses mots d’ordre revendicatifs, la Marche des Fiertés allie trois axes la lutte contre les discriminations, la convivialité et le lien social, ainsi que la prévention en santé sexuelle.

L’antenne du Centre LGBTI de Normandie organise cet évènement avec des associations partenaires, réunies sur un village des fiertés qui sera situé près de la Promenade Chantal Rivière, à l’est de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville (arrêt de tram Presqu’île). S’y trouveront des stands, des animations et spectacles durant l’après-midi. Cet emplacement sera également le lieu de départ et d’arrivée de la Marche. .

Village des fiertés Promenade Chantal Rivière Rue Dumont d’Urville Caen 14000 Calvados Normandie +33 9 73 26 16 76 pride@centrelgbt-normandie.fr

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English : Marche des fiertés de Caen

The Marche des Fiertés, or Pride, will take place on the Presqu’île on 13 June 2026.

With its village of associations, screening tents and protest slogans, the Marche des Fiertés combines three themes: the fight against discrimination, conviviality and social cohesion.

L’événement Marche des fiertés de Caen Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer