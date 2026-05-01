Marché des fleurs et des jardins Sarrebourg
Marché des fleurs et des jardins Sarrebourg vendredi 8 mai 2026.
Sarrebourg
Marché des fleurs et des jardins
Place du Marché Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
La place du Marché va se couvrir de fleurs ! Vous y trouverez tout pour fleurir vos jardinières et votre jardin. Le marché aux fleurs est une manifestation du syndicat d’initiative de Sarrebourg. Elle se fait en collaboration avec la Fédération des Boulangers et le Lions’ club qui y proposera une foire aux livres. Pizza, flamm et petite restauration sur place ou à emporter.Tout public
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Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 19 55 11 02 si.sarrebourg@gmail.com
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English :
The Place du Marché will be covered in flowers! You’ll find everything you need for your window boxes and garden. The flower market is an event organized by the Sarrebourg Tourist Office. It is organized in collaboration with the Fédération des Boulangers and the Lions’ Club, which will be hosting a book fair. Pizza, flamm and snacks on site or to take away.
L’événement Marché des fleurs et des jardins Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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