Sarrebourg

Marché des fleurs et des jardins

Place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

La place du Marché va se couvrir de fleurs ! Vous y trouverez tout pour fleurir vos jardinières et votre jardin. Le marché aux fleurs est une manifestation du syndicat d’initiative de Sarrebourg. Elle se fait en collaboration avec la Fédération des Boulangers et le Lions’ club qui y proposera une foire aux livres. Pizza, flamm et petite restauration sur place ou à emporter.Tout public

0 .

Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 19 55 11 02 si.sarrebourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Place du Marché will be covered in flowers! You’ll find everything you need for your window boxes and garden. The flower market is an event organized by the Sarrebourg Tourist Office. It is organized in collaboration with the Fédération des Boulangers and the Lions’ Club, which will be hosting a book fair. Pizza, flamm and snacks on site or to take away.

L’événement Marché des fleurs et des jardins Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG