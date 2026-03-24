Marche des Galipotes Ardin
Marche des Galipotes Ardin samedi 4 juillet 2026.
Marche des Galipotes
Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Cette année encore, la Galipote vous propose une randonnée animée et un concert final sous le thème des États-Unis.
Organisée par l’Association Culturelle de l’Autize A.C.A .
Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Marche des Galipotes
L’événement Marche des Galipotes Ardin a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine