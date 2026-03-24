Marche des Galipotes

Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cette année encore, la Galipote vous propose une randonnée animée et un concert final sous le thème des États-Unis.

Organisée par l’Association Culturelle de l’Autize A.C.A .

Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche des Galipotes

L’événement Marche des Galipotes Ardin a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine