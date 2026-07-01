Marché des gens heureux centre village Bielle

Informations pratiques

Bielle

Marché des gens heureux

centre village Place de la Victoire Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Tous les dimanches matins de 9h à 13h .

centre village Place de la Victoire Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lavieestbielle@gmail.com

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English : Marché des gens heureux

L’événement Marché des gens heureux Bielle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées