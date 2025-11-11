Marché des gourmandises de Noël Charleville-Mézières

Marché des gourmandises de Noël

Marché couvert 33, rue du Daga Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Dimanche 14 décembre 2025, le traditionnel marché des gourmandises de Noël se tiendra de 9 h à 18 h au marché couvert. L’occasion idéale d’acheter douceurs salées et sucrées, chocolats, bijoux, thés et objets cadeaux (savons, paniers…) dans une ambiance musicale.

+33 3 24 32 43 56

On Sunday December 14, 2025, the traditional Christmas gourmet market will be held from 9 am to 6 pm in the covered market. The perfect opportunity to buy sweet and savory treats, chocolates, jewelry, teas and gift items (soaps, baskets, etc.) in a musical atmosphere.

Am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, findet von 9.00 bis 18.00 Uhr in der Markthalle der traditionelle Weihnachtsmarkt für Leckereien statt. Die ideale Gelegenheit, süße und herzhafte Leckereien, Schokolade, Schmuck, Tee und Geschenkartikel (Seifen, Körbe usw.) bei musikalischer Unterhaltung zu kaufen.

Domenica 14 dicembre 2025, il tradizionale mercatino delle prelibatezze natalizie si terrà dalle 9.00 alle 18.00 nel mercato coperto. È l’occasione perfetta per acquistare prelibatezze dolci e salate, cioccolatini, gioielli, tè e articoli da regalo (saponi, cesti, ecc.) in un’atmosfera musicale.

El domingo 14 de diciembre de 2025, de 9:00 a 18:00 horas, se celebrará en el mercado cubierto el tradicional mercado de delicias navideñas. La ocasión perfecta para comprar golosinas dulces y saladas, chocolates, joyas, tés y artículos de regalo (jabones, cestas, etc.) en un ambiente musical.

