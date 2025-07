Marché des gourmets à Floirac Floirac

Marché des gourmets à Floirac Floirac mercredi 23 juillet 2025.

Marché des gourmets à Floirac

Site de Pouzals Floirac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 18:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23 2025-08-20

Le comité des fêtes de Floirac organise deux marchés gourmands avec uniquement des producteurs locaux (canard, porc, agneau, escargots, poulets rôtis, cuisine libanaise, vin local, desserts etc…)

Buvette tenue par le comité des fêtes, manège pour les enfants, ambiance guinguette par DJ Taxi)

Site de Pouzals Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 48 81 53 48

English :

The Comité des fêtes de Floirac is organizing two gourmet markets featuring local producers (duck, pork, lamb, snails, roast chicken, Lebanese cuisine, local wine, desserts, etc.)

Refreshment bar run by the Comité des fêtes, merry-go-round for children, guinguette atmosphere provided by DJ Taxi.)

German :

Das Festkomitee von Floirac organisiert zwei Gourmetmärkte, auf denen ausschließlich lokale Produzenten vertreten sind (Ente, Schwein, Lamm, Schnecken, Brathähnchen, libanesische Küche, lokaler Wein, Desserts usw.)

Buvette, die vom Festkomitee betrieben wird, Karussell für Kinder, Guinguette-Atmosphäre durch DJ Taxi)

Italiano :

Il Comité des fêtes de Floirac organizza due mercati gastronomici con produttori esclusivamente locali (anatra, maiale, agnello, lumache, pollo arrosto, cucina libanese, vino locale, dolci…)

Bar di ristoro gestito dal comitato delle feste, giostre per bambini, atmosfera da guinguette con DJ Taxi)

Espanol :

El Comité des fêtes de Floirac organiza dos mercados gastronómicos en los que participan exclusivamente productores locales (pato, cerdo, cordero, caracoles, pollo asado, cocina libanesa, vino local, postres, etc.)

Bar de refrescos a cargo del comité des fêtes, tiovivo para los niños, ambiente guinguette con DJ Taxi)

L’événement Marché des gourmets à Floirac Floirac a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Vallée de la Dordogne