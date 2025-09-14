Marche des groins Métairies-Saint-Quirin

Marche des groins Métairies-Saint-Quirin dimanche 14 septembre 2025.

Marche des groins

route de Saint-Quirin Chapelle de L’Hor Métairies-Saint-Quirin Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 08:30:00

fin : 2025-09-14 12:30:00

2025-09-14

Au programme de cette 17ème édition, une marche avec visite du site archéologique du Sauvageon et de la chapelle Sainte Claire (marche longue départ 8h30). Pour les moins sportifs, une seconde marche partira à 9h30 avec la visite de la chapelle Sainte Claire.

Restauration et buvette à partir de 12h30. Au menu pâté lorrain au sanglier ou traditionnel, pour marcheurs et non marcheurs.

Renseignements et inscriptions par téléphone.Tout public

route de Saint-Quirin Chapelle de L’Hor Métairies-Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 24 49 25

English :

On the program for this 17th edition, a walk with a visit to the Sauvageon archaeological site and the Sainte Claire chapel (long walk departing at 8:30 a.m.). For the less sporty, a second walk will start at 9:30am, with a visit to the Sainte Claire chapel.

Catering and refreshments from 12:30. On the menu: wild boar or traditional Lorraine pâté, for walkers and non-walkers alike.

Information and registration by telephone.

German :

Auf dem Programm dieser 17. Ausgabe steht eine Wanderung mit Besichtigung der archäologischen Stätte von Sauvageon und der Kapelle Sainte Claire (lange Wanderung, Start 8:30 Uhr). Für die weniger Sportlichen gibt es eine zweite Wanderung, die um 9:30 Uhr startet und die Kapelle Sainte Claire besichtigt.

Essen und Trinken ab 12:30 Uhr. Auf der Speisekarte: lothringische Wildschweinpastete oder traditionelle Pastete, für Wanderer und Nichtwanderer.

Informationen und Anmeldungen per Telefon.

Italiano :

Il programma di questa 17ª edizione prevede una passeggiata con visita al sito archeologico di Sauvageon e alla cappella di Sainte Claire (passeggiata lunga con partenza alle 8.30). Per i meno sportivi, una seconda passeggiata inizierà alle 9.30 con la visita alla cappella di Sainte Claire.

Ristorazione e ristoro a partire dalle 12.30. Nel menu: paté Lorraine con cinghiale o tradizionale, per camminatori e non.

Informazioni e iscrizioni telefoniche.

Espanol :

En el programa de esta 17ª edición figura un paseo con visita al yacimiento arqueológico de Sauvageon y a la capilla de Sainte Claire (paseo largo a partir de las 8.30 h). Para los menos deportistas, a las 9.30 h se organizará un segundo paseo con visita a la capilla de Sainte Claire.

Catering y refrescos a partir de las 12.30 h. En el menú: jabalí o paté tradicional de Lorena, para senderistas y no senderistas.

Información e inscripciones por teléfono.

