Marché des Houches Les Houches
Marché des Houches Les Houches samedi 20 décembre 2025.
Marché des Houches
Place du village Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-01-04 13:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Venez à la rencontre des petits producteurs de nos montagnes. Primeurs, fromagers, épices, herbes aromatiques, rotisseur sans oublier l’artisanat.
.
Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 40 04 mairie@leshouches.fr
English : Les Houches Market
Come and meet the small producers of our mountains. Primeurs, cheesemakers, spices, aromatic herbs, rotisseur without forgetting the crafts.
L’événement Marché des Houches Les Houches a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc