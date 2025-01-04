Marché des Houches Les Houches

Marché des Houches

Place du village Les Houches Haute-Savoie

Début : Lundi 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-01-04 13:00:00

2025-12-20

Venez à la rencontre des petits producteurs de nos montagnes. Primeurs, fromagers, épices, herbes aromatiques, rotisseur sans oublier l’artisanat.

Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 40 04 mairie@leshouches.fr

English : Les Houches Market

Come and meet the small producers of our mountains. Primeurs, cheesemakers, spices, aromatic herbs, rotisseur without forgetting the crafts.

