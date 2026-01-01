Marche des Illuminés gymnase Lapte

Marche des Illuminés

gymnase CHAMPDAPPE Lapte Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Marche proposée en semi nocturne.

gymnase CHAMPDAPPE Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 92 15 65 apel.saintregis.lapte@gmail.com

Semi-night walk.

