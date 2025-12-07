MARCHÉ DES LUMIÈRES Cernay-lès-Reims

MARCHÉ DES LUMIÈRES Cernay-lès-Reims dimanche 7 décembre 2025.

SALLE DES FETES Cernay-lès-Reims Marne

Gratuit

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Tout public
Marché sur le thème de la lumière, du brillant, du scintillant lampes, guirlandes, bougies, photophores, bijoux.   .

SALLE DES FETES Cernay-lès-Reims 51420 Marne Grand Est +33 3 26 07 06 89 

