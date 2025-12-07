MARCHÉ DES LUMIÈRES Cernay-lès-Reims

MARCHÉ DES LUMIÈRES Cernay-lès-Reims dimanche 7 décembre 2025.

MARCHÉ DES LUMIÈRES

SALLE DES FETES Cernay-lès-Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Tout public

Marché sur le thème de la lumière, du brillant, du scintillant lampes, guirlandes, bougies, photophores, bijoux. .

SALLE DES FETES Cernay-lès-Reims 51420 Marne Grand Est +33 3 26 07 06 89

English : MARCHÉ DES LUMIÈRES

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MARCHÉ DES LUMIÈRES Cernay-lès-Reims a été mis à jour le 2025-09-08 par ADT de la Marne